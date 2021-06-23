الاهلي يُحرم من جمهوره أمام الترجي رغم موافقة الكاف على حضور 10 آلاف!

تقرر حرمان الاهلي من حضور جمهوره لمباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي الرياضي التونسي الموافق 26 يونيو الجاري، رغم إصدار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، لقرار رسمي بدخول 10 آلاف متفرج إلى ستاد الاهلي we السلام مساء يوم السبت المقبل.

واشترط الكاف على إدارة الاهلي ارسال 3 موافقات رسمية من جانب الحكومة المصرية، قبل بدء طبع الاهلي لـ تذاكر حضور المباراة المرتقبة.

الشرط الأول الذي طلبه الكاف كان يتعلق بالموافقة الأمنية، أما الثاني فهو موافقة رسمية من وزارة الصحة بحضور هذا العدد، بينما كان الشرط الثالث الحصول على موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة بعد استشارة رئيس الحكومة.

وبحسب مصادر صحفية، حاولت إدارة الاهلي الحصول على الثلاث موافقات خلال الساعات القليلة الماضية، لإعلان خبر طبع تذاكر خاصة باللقاء، إلا أنها فشلت في استخراج ولو موافقة واحدة.

وأخفق الاهلي في الرد بالايجاب على رسالة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، نظرًا لعدم تعاون الجهات المعنية مع إدارته للسماح بدخول العدد المحدد من قبل الكاف إلى مدرجات ملعب السلام بالقاهرة.

ويأتي موقف الحكومة المصرية مع النادي الاهلي مناقضًا لموقف الحكومة التونسية مع الترجي، حيث تم السماح بحضور أكثر من 2000 مشجع في مباراة الذهاب بملعب حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية بداية هذا الأسبوع.

واستطاع الاهلي حسم المقابلة الأولى لصالحه بهدف دون رد سجله نجم الهجوم الأول هذا الموسم، محمد شريف، في الشوط الثاني، ليضع المارد الأحمر قدمًا في النهائي للموسم الثاني على التوالي.