مشاهدة مباراة فرنسا والبرتغال في بث مباشر ببطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة فرنسا والبرتغال بالجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة السادسة التي تضم المانيا والمجر في بطولة يورو 2020 ضمن مباريات اليوم الاربعاء 23-6-2021.

يستضيف ملعب بوشكاش أرينا بمدينة بودابست في المجر قمة مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بين فرنسا والبرتغال في مواجهة مكررة لنهائي يورو 2016.

وسيكون هذا أول لقاء في نهائيات كأس الأمم الأوروبية بين بطل العالم الحالي منتخب فرنسا وبطل أوروبا منتخب البرتغال منذ يورو 1992 حينما ألتقى في دور المجموعات بطل أوروبا نسخة 1988 منتخب هولندا مع بطل العالم 1980 منتخب المانيا وانتصر الطواحين حينها بنتيجة (3-1).

ولم يشهد أي من آخر ست مباريات بين فرنسا والبرتغال أكثر من هامش هدف واحد كما أن الديكة لم يسجلوا أو يستقبلوا أي هدف في الشوط الأول في آخر أربع مواجهات ضد سيليساو أوروبا.

وسيسعى منتخب البرتغال إلى تجنب الخسارة الثانية اليوم بعد أن خسر أمام المانيا في الجولة الماضية وذلك من أجل تجاوز دور المجموعات وتفادي مصير منتخب اليونان الذي يعتبر أول بطل أوروبي يُقصى من دور المجموعات (في 2008).

ولم يُهزم المنتخب البرتغالي في مباريات الجولة الثالثة في آخر خمس مباريات في أي بطولة كبرى تعادل 3 مرات وانتصر مرتين عكس المنتخب الفرنسي الذي لم يحقق الانتصار في 6 مباريات بنفس الجولة تعادل 3 مرات وتلقى 3 هزائم.

ويدخل منتخب فرنسا مباراة البرتغال دون ضغوطات حيث ضمن تأهله إلى دور ثمن النهائي من بطولة يورو 2020 برصيد 4 نقاط ورغم ذلك سيستهدف خطف الثلاث نقاط لحسم صدارة ترتيب المجموعة النارية لصالحه.

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب فرنسا والبرتغال من الحكم الإسباني “انطونيو ماتيو لاهوز” في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة فرنسا والبرتغال في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت أونو الإيطالية.