صفقات الأهلي | سعد سمير خارج حسابات موسيماني الموسم المُقبل

بات مدافع فريق الأهلي سعد سمير، قريبًا من الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد خروجه من حسابات المدير الفني بيتسو موسيماني في المباريات الأخيرة.

وجدد سعد سمير تعاقده مع النادي الأهلي في الصيف الماضي لمدة 3 سنوات، مقابل 30 مليون جنيه موزعة على 3 مواسم، وخاض مع الفريق هذا الموسم 6 مباريات.

وأعلنت شيما صابر مقدمة برنامج 60 دقيقة على أون تايم سبورت، رحيل سعد سمير عن النادي الأهلي الموسم المُقبل، بسبب تعرضه للعديد من الإصابات على مدار الموسم الجاري ومشاركته بشكل ضعيف.

وأوضحت أن المدرب الجنوب أفريقي ليس بحاجة إلى سعد سمير في ظل وجود العديد من اللاعبين في هذا المركز وهم رامي ربيعه ومحمود متولي وأيمن أشرف وياسر إبراهيم والمغربي بدر بانون.

وأكدت على أنه كان هناك انقسام في لجنة التخطيط بالأهلي حول مستقبل اللاعب الذي قد يخرج على سبيل الإعارة أو بيعه بشكل نهائي في ظل تقدمه في السن، مما عجل برحيله.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، بعد أن فاز بهدف نظيف في جولة الذهاب بنصف النهائي الإفريقي والتي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس، ويسعى لحسم التأهل إلى الدور النهائي في البطولة خلال مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.