الجماهير تقتحم تدريبات الترجي وتعتدي على الهوني وتطالب بالانتفاض

اقتحمت جماهير نادي الترجي الرياضة التونسي، ملعب الحديقة ب والذي يخوض عليه الفريق تدريباته الجماعية في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخسر فريق الترجي أمام نظيره الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء السبت الماضي في رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بهدف دون رد من توقيع اللاعب محمد شريف.

ودخلت الجماهير الملعب الذي يتمرن عليه الترجي وسط غياب تام من المسئولين، وطالبتهم بالانتفاض وتحقيق الفوز بالقاهرة أمام الأهلي من أجل التأهل للنهائي، كما حملت الجهاز الفني بقيادة معين الشعباني مسئولية الخسارة، حسبما ورد بصحيفتي الصباح والشروق التونسية.

ووصل الأمر إلى محاولة بعض الجماهير الاعتداء على مهاجم الفريق الليبي حمدو الهوني ليتدخل أنيس البدري لحمايته فتعرض لاعتداء، كما أصيب محمد أمين بن حميدة ومحمد أمين المسكيني ببعض الخدوش نتيجة المناوشات.

وأثارت الحادثة الرعب في نفوس اللاعبين وخاصة الأجانب منهم، لأنهم لم يتعودا على مثل هذه المشاهد والتي حصلت في غياب غير مبرر لمسئولي النادي، مما أثار العديد من الاستفسارات لدى اللاعبين.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب تأجلت ساعة، بسبب أعمال الشغب التي قامت بها الجماهير في مدرجات ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس، تعرض عدد كبير من الجماهير لحالات إغماء بعد قيام الأمن التونسي بإطلاق الغاز المسيل للدموع، واضطر الفريقان وطاقم التحكيم لمغادرة الملعب.