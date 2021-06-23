ما هو موعد مباراة الرجاء والدفاع الحسني الجديدي والقنوات الناقلة؟

محمد الفلاح - الأربعاء 23 يونيو 2021

يلتقي فريق الرجاء البيضاوي مع نظيره الدفاع الحسني الجديدي، مساء يوم الخميس، في إطار الجولة 23 من منافسات الدوري المغربي.



ويواصل الرجاء محاولاته للحاق بغريمه التقليدي الوداد، على صدارة جدول ترتيب الدوري المغربي، حيث يحل حامل اللقب بالمركز الثاني برصيد 45 نقطة.

تنطلق المباراة على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والربع مساء بتوقيت أبوظبي.

وفي المقابل يسعى الدفاع الحسني للفوز وتأمين موقعه في جدول ترتيب الدوري المغربي، حيث يحتل الفريق المركز الـ11 حتى الآن.

ستقوم قناة المغربية الرياضية "Arryadia SD/HD" بنقل المباراة على الهواء مباشرة.

يذكر أن الوداد يتصدر جدول ترتيب الدوري المغربي بـ51 نقطة من 23 لقاء، بفارق 6 نقاط عن حامل اللقب الرجاء الذي خاض 22 مباراة حتى الآن.