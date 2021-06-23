الامارات | شباب الأهلي "بدون محترفين" يهزم الشمال القطري في "السلة الخليجية"

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي "بدون محترفين" يهزم الشمال القطري في "السلة الخليجية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق شباب الأهلي دون الاستعانة بلاعبيه المحترفين، على فريق الشمال القطري، بفارق 26 نقطة، وبنتيجة "114-88"، في المباراة التي جمعت الفريقين في ختام الدور التمهيدي في بطولة الأندية الخليجية الابطال، المقامة في نسختها الـ 40 بضيافة صالة نادي شباب الأهلي فرع الممزر، وتمتد حتى السبت المقبل. وشهدت جولة الختام، ضمان الكويت الكويتي لمركز وصافة الترتيب، بفوزه على النصر السعودي بنتيجة 98-90".

وأكد شباب الأهلي بانتصاره العريض على الشمال، جدارته بصدارة الدور التمهيدي، بعد أن حقق العلامة الكاملة وبسجلٍ خالٍ من الهزائم، برصيد ثمانية نقاط، بفارق النقطة عن الكويت الكويتي الوصيف، وليضمن الأهلي البحريني الذي أنهى أمس مبارياته في الدور التمهيدي، مركزه الثالث برصيد ستة نقاط، بفارق النقطة الواحدة عن النصر السعودي صاحب المركز الرابع، وليودع الشمال القطري البطولة من دورها التمهيدي بحلوله خامساً برصيد أربعة نقاط.

وبنتائج التمهيدي، تأهلت فرق شباب الأهلي والكويت الكويتي والأهلي البحريني والنصر السعودي، وفق نظام البطولة، إلى الدور نصف النهائي الذي ينطلق بعد غدٍ الجمعة، على أن تستهل أولى لقاءات المربع الذهبي في تمام الرابعة والنصف عصر يوم الجمعة بلقاء الكويت أمام الأهلي البحريني، ويتبع في السادسة والنصف بلقاء شباب الأهلي مع النصر السعودي، على أن يتحدد من هاتين المواجهتين هويتي الفريقين المنافسين على اللقب، وطرفا المباراة النهائية التي ستجرى في السادسة والنصف من مساء السبت.

وعرف شباب الأهلي كيفية تحقيق انتصارهم العريض، بنيلهم الأفضلية المطلقة بنتائج الربعين الأول والثالث ومن ثم الرابع بواقع "29-24 و36-20 و24-18"، فيما اكتفى لاعبي الشمال القطري بنيل افضلية خجولة بنتيجة الربع الثاني "26-25".

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