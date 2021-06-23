الامارات | الشارقة يواجه اتحاد جدة يوليو المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يواجه اتحاد جدة يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة على حسابه الرسمي عبر" تويتر" أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيواجه اتحاد جدة السعودي وديا يوم 24 يوليو المقبل على استاد خالد بن محمد بمنطقة الحزانة في الشارقة، وذلك ضمن برنامج تحضيراته لمنافسات الموسم الجديد. ويسعى الشارقة للإعداد الجيد للموسم الجديد بهدف العودة لمنصات التتويج، بعدما غاب عنها في الفترة الأخيرة. يذكر أن فريق الشارقة أنهى دوري الخليج العربي للموسم الماضي في المركز الرابع برصيد 48 نقطة.



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