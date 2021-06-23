شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد يدعم فريق الأهلي قبل مواجهة الترجي .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد شادي محمد كابتن الأهلي السابق، في مران الفريق الأول اليوم الأربعاء، بملعب مختار التتش.

وأكد شادي على دعمه للمارد الأحمر من أجل مواصلة التفوق على منافسه الترجي التونسي وبلوغ المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو من مران اليوم أظهر تواجد شادي محمد وقيام المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بعقد محاضرة قبل انطلاق الحصة التدريبية.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي منافسه الترجي التونسي مساء يوم السبت في إطار مباراة الإياب للدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.