شكرا لقرائتكم خبر عن «بوسكيتس» يقود تشكيل إسبانيا أمام سلوفاكيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض مواجهة سلوفاكيا بعد قليل.

ويلتقي المنتخبان في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وسيبدأ المنتخب الإسباني المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: جوردي ألبا – إيمريك لابورت – إريك جارسيا – سيزار أزبيليكويتا.

خط الوسط: سيرخيو بوسكيتس – بيدري – كوكي.

خط الهجوم: جيرارد مورينو – ألفارو موراتا – بابلو سارابيا.

فيما سيلعب منتخب سلوفاكيا بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا.

خط الدفاع: توماس هوبوشان – ميلان إشكرينيار – لوبو شيتكا – بيتر بيكاريك.

خط الوسط: ياكوب هرومادا – يوراي كوتشكا.

خط الوسط الهجومي : روبيرت ماك – ماريك هامشيك – لوكاس هاراسلين.

المهاجم الصريح : أوندريه دودا.

وتحتل السويد صدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط فيما تأتي سلوفاكيا في الوصافة بـ3 نقاط وتتواجد إسبانيا في المركز الثالث بنقطتين، وتتذيل بولندا الترتيب بنقطة واحدة.