شكرا لقرائتكم خبر عن ماني يتبرع بـ 450 ألف إسترليني لبناء مستشفى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تبرع النجم السنغالي ساديو ماني (29 عاماً) مهاجم ليفربول الإنجليزي بمبلغ 450 ألف إسترليني لبناء مستشفى في مسقط رأسه بامبالي والذي سيخدم 34 قرية في المنطقة.

وكان ماني ساعد في بناء مدرسة ثانوية وسوبر ماركت سابقاً في بامبالي، لكن مشروع المستشفى هو الأبرز في هذه الأوقات الصعبة.

واستقبل ماكي سال رئيس السنغال نجم ليفربول وأصدر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة بياناً رسمياً كشف فيه عن طلب ماني من الرئيس تزويده بطاقم طبي، وأضاف: «تم الحديث أيضاً عن الملعب الجديد واستعدادات المنتخب وتحدثا أيضاً عن مباراتي السنغال الوديتين الأخيرتين».

ويضم المستشفى الذي افتتحه ماني بعد أسبوع من مقابلة الرئيس، وهو الأول من نوعه في المنطقة، أقساماً للطوارئ والأمومة والأسنان ومكاتب استشارية. ويناقش ماني وفق التقرير الآن بناء مكتب بريد في بامبالي ومحطة بنزين.