شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة كرة القدم الشاطئية تعقد اجتماعها الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة كرة القدم الشاطئية اجتماعها الأول عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس اللجنة وبمشاركة إبراهيم المنصوري، أحمد المصعبي، آدم النعيمي وخالد الرئيسي أعضاء اللجنة.

ورحب البدواوي بأعضاء اللجنة ناقلاً لهم تحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومتمنياً للجميع التوفيق في أداء مهامهم في هذه اللجنة التي ستكون مسؤولة عن تطوير لعبة كرة القدم الشاطئية في الدولة.

واستعرض الاجتماع الخطط والبرامج التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تطوير ونشر اللعبة من خلال المسابقات والبطولات التي سيتم تنظيمها على المستوى المحلي، والدورات والورش الخاصة بتطوير وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية.

كما اعتمدت اللجنة برنامج إعداد منتخب الكرة الشاطئية لنهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا في أغسطس/ آب المقبل؛ حيث يشارك المنتخب حالياً في البطولة الدولية الودية التي ينظمها الاتحاد بمشاركة منتخبي عُمان والسنغال، وفي الفترة المقبلة سيخوض معسكراً خارجياً في أوكرانيا وسيشارك في بطولة كأس أوكرانيا الدولية الودية.

وتم خلال الاجتماع أيضاً تسمية إبراهيم المنصوري نائباً لرئيس اللجنة.