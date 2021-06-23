شكرا لقرائتكم خبر عن درجال يدعو كاظم الساهر لإحياء حفل «خليجي 25» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

دعا عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، المطرب العراقي كاظم الساهر إلى إحياء حفل افتتاح «خليجي25» الذي سيقام في البصرة نهاية العام الحالي أو حفل الختام.

وأوضح البيان أن دعوة الوزير جاءت بعد استقبالهِ، وفد رابطة الفنان العالمي العراقي كاظم الساهر، في مكتبهِ بمقر الوزارة الأسبوع الماضي إذ تمَ خلالها مناقشة حضور الساهر للحفل.

وأكد درجال، أن الساهر يُمثل أحد أعمدة الفن العراقي والعربي الأصيل وسمعته العالمية تسبقه، وبالتالي فإن تواجده ببطولة الخليج مطلب مهم كونهُ رمز وطني عراقي يفتخر به الجميع، لا سيما وأن مواقفه الوطنية النبيلة تؤكد بأنه سيكون أول المساهمين بإنجاح حفل افتتاح أو ختام خليجي البصرة.