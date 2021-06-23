شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يحبس الكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تندر المشجعون على ما قام به النجم الأورجوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد في مباراة التعادل مع تشيلي 1-1 ببطولة كوبا أمريكا.

وظهر سواريز وهو يحبس الكرة بين ساقيه أثناء ربط شريط حذائه لمنع حارس تشيلي كلاوديو برافو من أخذ الكرة.

وغرد مشجع: «على الأقل كان مواظباً في المحافظة على الكرة، ليس مجنوناً». وغرد آخر: «هذا فعلاً عمل ممجد». وعلق آخر: «لا أحد يحبس الكرة ببراعة مثل لويس سواريز».

ولم يترك برافو خصمه سواريز يكمل ربط الحذاء؛ إذ سارع لأخذ الكرة لينفذ ركلته ويبدأ اللعب من جديد.