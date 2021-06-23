رسميًا.. جالاتا سراي أخطر المنتخب الأوليمبي برفض مشاركة مصطفى محمد في أوليمبياد طوكيو



الشارقة - اميمة ياسر -

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن نادي جالاتا سراي أخطر الجبلاية و المنتخب الأوليمبي برفض مشاركة مصطفي محمد مع الفراعنة في اوليمبياد طوكيو المقرر لها 22 يوليو المقبل ، ولكن لم يتم إرسال خطاب رسمي للجبلاية حتى الآن بذلك.

تابع مصدر مسئول باتحاد الكرة : لم نتلقى خطابا رسميا من جالاتا سراي كما تردد الصحافة التركية برفض مشاركة مصطفي محمد مع المنتخب الأوليمبي ، ولكنها اتصالات شفهية فقط ، وما زال هناك محاولات من قبل اللاعب بإقناع إدارة ناديه بتركه يشارك مع المنتخب الاوليمبي.

في سياق متصل ، كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه يتم الانتهاء من اتفاق على تخصيص طائرة خاصة لمنتخب مصر الأوليمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021 التي تقام في يوليو المقبل.

وأكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية في تصريحات لقناة أون تايم سبورت لبرنامج أحمد شوبير، أنه تم الاتفاق على سفر المنتخب بطائرة خاصة ويتم إنهاء الاتفاق، من أجل إراحة اللاعبين بسبب طول الرحلة، ولكن التكاليف مرتفعة للغاية.

وأضاف رئيس اللجنة الثلاثية أن هناك أزمة جديدة في الأولمبياد، بعد مطالبة اليابان بعض الدول بضرورة التواجد مبكراً في طوكيو بسبب إجراءات فيروس كورونا.