الامارات | الكويت يكسب رهان النصر السعودي في "السلة الخليجية"

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت يكسب رهان النصر السعودي في "السلة الخليجية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الكويت الكويتي انتصاراً مستحقاً على النصر السعودي بنتيجة "98-90"، في مباراة جمعت الفريقين اليوم على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، في ختام الدور التمهيدي لبطولة الأندية الخليجية الابطال لكرة السلة، المقامة بنسختها الـ 40 حتى السبت المقبل. ورغم انتصار الكويت، فقد ضمن كلا الفريقين التأهل إلى نصف النهائي الذي يستهل غدا، وذلك بإنهاء الكويت الدور التمهيدي في المركز الثاني بسبع نقاط من ثلاثة انتصارات وهزيمة واحدة جاءت أمس أمام شباب الأهلي، فيما حافظ النصر رغم الخسارة على مركزه الرابع برصيد خمسة نقاط، المؤهل إلى المربع الذهبي.

وجاء بداية لقاء الكويت والنصر متقاربة المستوى، بعد ان انتهى الربع الأول بالتعادل "24-24"، قبل أن ينجح لاعبو الكويت في فض الشراكة والابتعاد بفارق النقاط وضمان الفوز بنيلهم أفضلية الربعين الثاني والثالث "24-22 و27-20"، خصوصاً أن الربع الرابع ذهب بأفضلية طفيفة لصالح لاعبي النصر "24-23".

ويواجه الكويت في نصف النهائي، الأهلي البحريني الذي انهى امس مبارياته في الدور التمهيدي بالمركز الثالث، فيما سيواجه النصر السعودي في ثاني مباريات المربع الذهبي يوم غد صاحب الضيافة شباب الأهلي.

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