الامارات | فيديو كوميدي لعجوز أصابته "هستيريا" كرة القدم.. وزوجته تنفجر ضحكاً

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو كوميدي لعجوز أصابته "هستيريا" كرة القدم.. وزوجته تنفجر ضحكاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت شبكة أسبن" الأميركية على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لمشجع عجوز يحتفل بطريقة كوميدية بهدف لفريقه في الدقيقة الأخيرة، وعلقت على التغريدة: "حب اللعبة لا يتلاشى أبداً"، دون أن تشير إلى هوية الفريقين المتنافسين.

والملفت في الفيديو أن زوجة العجوز المرح انفجرت ضحكاً من الفرحة الهستيرية التي بدا عليها في غاية السعادة وكأنه من سجل هدف الفوز بالمباراة!.

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