شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المصري يكشف تطورات تجديد التعاقد مع علي ماهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عن تطورات تجديد التعاقد مع على ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي، لمدة موسم آخر.

وقال محمد الخولي في تصريحات إذاعية: «تحدثنا مع على ماهر، عقب مباراة سيراميكا كليوباترا، الأخيرة واتفقنا معه على تجديد عقده مع النادي لمدة موسم آخر، من أجل إضافة استقرار فني على الفريق في الفترة المقبلة».

وأضاف: «هناك جلسة ستجمعنا مع المدير الفني عقب مباراة الإنتاج الحربي المقبلة، وذلك من أجل حسم ملف تجديد عقده مع النادي».

يذكر أن المصري سوف يلتقي مع الإنتاج الحربي، بعد غد الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 43.