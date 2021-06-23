تعرف على موعد مباراة أوروجواي وبوليفيا في كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يلتقي منتخب أوروجواي مع نظيره بوليفيا، في إطار الجولة الرابعة من مجموعات بطولة كوبا أمريكا 2021، مساء يوم الخميس.



ويبحث المنتخبان عن تحقيق أول فوز لهما في البطولة، بعدما فشلا على مدار الـ3 جولات السابقة من كوبا أمريكا.

يلتقي منتخب أوروجواي مع نظيره البوليفي في تمام الساعة 12 ليلا بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة ليلا بتوقيت أبوظبي.

شبكة "بي إن سبورتس" تنقل منافسات البطولة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيتم بث المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي "beIN Sports HD 5 Max" و"beIN Sports HD 6 Max".

ويدخل المنتخب الأوروجواياني المباراة برصيد نقطة واحدة، حيث خسر من الأرجنتين وتعادل مع منتخب تشيلي ولم يحقق أي فوز.

كما يبحث منتخب بوليفيا عن أولى انتصاراته في البطولة، وأول نقطة له بعدما فشل في تحقيق الفوز أمام كل من باراجواي وتشيلي.