إلغاء سباق اليابان للدراجات النارية بسبب كورونا

رويترز

أعلن منظمون ببطولة العالم للدراجات النارية اليوم الأربعاء عن إلغاء جائزة اليابان الكبرى بسبب مصاعب السفر والقيود اللوجستية وسط وباء كوفيد-19 وستقام بدلا منها جائزة أمريكا الكبرى في أوستن مطلع أكتوبر تشرين الأول.

وألغيت جائزة أمريكا الكبرى العام الماضي بسبب الوباء بينما تأجلت، وكذلك جائزة الأرجنتين الكبرى، إلى الربع الأخير من 2021.

ونتيجة لذلك ستقام جائزة تايلاند الكبرى بين 15 و17 أكتوبر تشرين الأول بعد أسبوع من الموعد الأصلي.

وكان من المفترض أن يقام سباق اليابان في الأسبوع الأول من أكتوبر تشرين الأول.

وألغيت جائزة فنلندا الكبرى في يوليو تموز بسبب قيود السفر ما دفع المنظمين لإقامة سباقين في النمسا في أغسطس آب.