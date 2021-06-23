شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تفقد دي يونج في اليورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن المهاجم لوك دي يونج سيضطر للغياب عن مباريات بطولة أوروبا عقب تعرضه لإصابة بالركبة في مران أمس الثلاثاء.

وأصيب دي يونج (30 عاماً)، الذي شارك بديلا في مباراتين ببطولة أوروبا، خلال التحام مع زميله كودي جاكبو في تدريبات هولندا عقب يوم من الفوز على مقدونيا الشمالية في آخر مبارياتها بدور المجموعات.

وذكر الاتحاد الهولندي في بيان اليوم الأربعاء «مهاجم إشبيلية الذي خاض 38 مباراة دولية أصيب في الرباط الداخلي للركبة ونتيجة لذلك لن يتمكن من اللعب مجدداً في بطولة أوروبا».

ولا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي (اليويفا) باستبدال لاعبين في هذه المرحلة من البطولة باستثناء حراس المرمى المصابين لتتقلص تشكيلة هولندا إلى 24 لاعباً قبل خوض دور 16 في بودابست يوم الأحد.

وستلعب هولندا ضد أحد أفضل الفرق التي تحتل المركز الثالث وستتحدد هويتها اليوم الأربعاء.

(رويترز)