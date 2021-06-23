خالد الغندور: نادي مصري كبير يفاوض فرجاني ساسي بعد تراجع الدحيل عن ضمه



الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي خالد الغندور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، وجود مفاوضات بين مسئولي نادي بيراميدز وفرجاني ساسي، لاعب خط وسط الزمالك، تمهيدًا لضمه الصيف الجاري.

وأضاف خالد الغندور خلال تصريحات إذاعية له: "ممدوح عيد المدير التنفيذى لبيراميدز عقد جلسة مع فرجاني ساسي للتعاقد معه وتم مناقشة كافة التفاصيل بين الطرفين، خاصة أن اللاعب التونسي لا يملك أي عروض خارجية في الوقت الحالي بعد تراجع الدحيل القطري عن ضمه".

وكان خالد الغندور أعلن مساء أمس صرف نظر مسئولي الدحيل التعاقد مع فرجاني ساسي، كما أعلن موعد وصول فرجاني ساسي السبت المقبل إلى القاهرة.