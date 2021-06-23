"رونالدو البديل".. تقارير إيطالية تكشف خطة باريس لتعويض رحيل مبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يفكر في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الصيف الجاري، تحسبًا لرحيل كيليان مبابي مهاجم الفريق العاصمي.

ووفقًا لصحيفة كوريري ديللو سبورت الإيطالية، فإن باريس يريد تعويض الرحيل المحتمل لمبابي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما أبلغ الإدارة بعدم رغبته في تجديد التعاقد بينهما.

وأوضحت الصحيفة، أن الوجهة المقبلة لمبابي على الأغلب ستكون نحو ريال مدريد، وهو ما يدفع إدارة باريس لاختيار لاعبًا كرونالدو لتعويضه وتفاديًا لهبوط كبير في أداء الفريق.

وجاءت التقارير الإيطالية قبل ساعات قليلة من مباراة ستشهد تواجد مبابي وجهًا لوجه ضد رونالدو، عندما يلتقي منتخبا فرنسا والبرتغال في ختام دور المجموعات لكأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وشددت الصحيفة أن إدارة يوفنتوس لن تمانع الاستغناء عن رونالدو في الفترة الحالية، لتعويض الخسائر المالية والأزمة الإقتصادية التي يعاني منها النادي بسبب فيروس كورونا.