مصدر لمصراوي: الزمالك أخطر زيزو بموعد توقيع عقود التجديد.. والاتفاق تم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن لجنة إدارة القلعة البيضاء أخطرت أحمد سيد "زيزو" جناح الفريق بموعد جلسة التوقيع على عقود تجديد التعاقد بين الطرفين.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الاتفاق على بنود التجديد بين الزمالك وزيزو تم بالفعل خلال الأيام الماضية.

وقال المصدر: "الإدارة أخطرت زيزو بعقد جلسة غدًا، الخميس، للتوقيع على عقود التجديد للزمالك".

واختتم: "عقدنا أكثر من جلسة خلال الأيام الماضية مع اللاعب، وتم الاتفاق على كافة بنود التجديد خلالهم".

الجدير بالذكر أن زيزو سبق وأن صرح عبر قناة نادي الزمالك، بوجود ما وصفه بـ"أخبار سعيدة" لجماهير القلعة البيضاء، في ظل تواصله المستمر مع إدارة القلعة البيضاء للاتفاق بشان تجديد تعاقده.