تقارير: صلاح وكوناتي لن يتواجدا في الأولمبياد.. استعدادات ليفربول تبدأ 12 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، أن ثنائي ليفربول محمد صلاح وإبراهيما كوناتي لن يتواجدا مع منتخبي بلديهما في أولمبياد طوكيو الشهر المقبل بين فترة 21 يوليو وحتى 7 أغسطس.

وبحسب صحفية "ذا آنفيلد" والمقربة من نادي ليفربول، فإن النادي الإنجليزي لن يسمح بتواجد صلاح مع المنتخب المصري بجانب كوناتي مع المنتخب الفرنسي نظرًا لعدم اعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ببطولة الأولمبياد.

وأضافت الصحفية أن نادي ليفربول سيبدأ الاستعداد للموسم الجديد بداية من 12 يوليو المقبل، وهذا التوقيت يتعارض مع استعدادات المنتخب المصري الأولمبي لخوض الأولمبياد.

كان شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، أعلن في وقت سابق عن وجود رغبة متبادلة حول الاستعانة بصلاح كما يرغب النجم المصري في التواجد بأولمبياد المقبل.

وسبق أن أعلن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، التي تدير شئون الكرة المصرية، رفض ليفربول حول إرسال صلاح للمشاركة في الأولمبياد.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة مع كل من منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، حيث سيفتتح "الفراعنة" المشوار بمواجهة "الماتادور" الإسباني ثم الأرجنتين وأخيرًا ضد أستراليا.

جدير بالذكر أن المباراة الأولى لمصر في الأولمبياد ستكون يوم 22 من الشهر المقبل في تمام التاسعة والنصف صباحًا.