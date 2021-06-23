في بيان رسمي.. برشلونة يعلن تفاصيل جراحة ديمبلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي برشلونة، تفاصيل الجراحة التي سيخضع لها الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب الفريق الكتالوني.

وتعرض ديمبلي للإصابة في الركبة خلال مشاركته رفقة منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا.

وأصدر برشلونة، بيانا رسميا، أكد خلاله أن اللاعب الفرنسي سيخضع لجراحة في فنلندا يوم 28 يونيو الجاري في ركبته اليمنى.

وأوضح البيان أن مدة غياب اللاعب ستتحدد عقب نهاية الجراحة.

وشارك ديمبلي - كبديل - في مباراتي فرنسا ضد ألمانيا بالجولة الأولى من مجموعات يورو، ثم تعرض للإصابة في المباراة الثانية ضد المجر.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي، أعلن مغادرة ديمبلي لمعسكر الفريق الذي يشارك حاليا في بطولة أمم اوروبا.