موعد مباراة القوة الجوية والكرخ في الدوري العراقي..القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة القوة الجوية والكرخ في الدوري العراقي والقنوات الناقلة والمعلق ضمن إطار منافسات الجولة 32 والتي يستضيفها ملعب الشعب الدولي بمدينة بغداد.

يحين موعد مباراة القوة الجوية وضيفه الكرخ ضمن مباريات اليوم الاربعاء الموافق 23 يونيو 2021 وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة القوة الجوية والكرخ في الدوري العراقي على قناة الشباب الرياضية إتش دي الأولي ولم يُدرج أسم معلق المباراة حتي الآن.

يدخل فريق القوة الجوية المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 69 نقطة جمعهم من 31 مباراة، حقق الفوز فى 21 مباراة وتعادل في 6 مباريات وتعرض لأربع هزائم وسجل لاعبوه 56 هدفاً واستقبل شباكه 22 هدفا.

وسيسعي اليوم القوة الجوية بقيادة المدرب أيوب أوديشو الى تحقيق الفوز لتوسيع الفارق لعشر نقاط بينه وبين الشرطة العراقي والزوراء ثان وثالث الترتيب على التوالي.

على الجانب الآخر يدخل فريق الكرخ اللقاء محتلا المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 38 نقطة جمعهم من 31 مباراة حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل في 11 مباراة وتعرض لـ11 هزيمة وسجل لاعبوه 26 هدفاً واستقبلت شباكه 30 هدفاً

وسيسعي الكرخ هو الآخر لأقتناص الثلاث نقاط لتحسين ترتيبه في الجدول ومزاحمة كلاً من الميناء وزاخو الثامن والتاسع على الترتيب برصيد 41 نقطة كذلك الثأر من هزيمته على نفس الملعب أمام القوة الجوية فى كأس العراق.

ويعود آخر لقاء جمع بين الفريقين الى يوم 11 من الشهر الجاري فى دور نصف نهائي كأس العراق والذي شهد فوز القوة الجوية بهدفين مقابل هدف ليضرب موعداً فى المباراة النهائية أمام غريمه الزوراء الذي أطاح بفريق الشرطة من نصف النهائي.