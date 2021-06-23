صفقات ريال مدريد | هالاند يعطي الضوء الأخضر للانضمام إلى كتيبة أنشيلوتي

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة نادي ريال مدريد حولت بحثها بعيدًا عن مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، وتوجهت نحو مهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند ليكون ضمن صفقات أنشيلوتي في الميركاتو الصيفي 2021، حيث ورد أنه حصل على الضوء الأخضر من الدولي النرويجي لتحقيق هذه الخطوة.

مازال يبحث نادي ريال مدريد الإسباني على اتفاق رسمي مع نادي بوروسيا دورتموند على سعر قيمة الصفقة، حيث قدم ريال مدريد عرضًا تبلغ قيمته 110 ملايين يورو، رفضه دورتموند لصالح هالاند، حيث يقدّره نادي المهاجم الحالي برقم أقرب إلى 150 مليون يورو، ضعف ما يمكن أن يجلبه في عام 2022، حسبما ذكرت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية.

وترى الصحيفة، أن نادي ريال مدريد يُعتقد أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مقابل مبلغ يقترب من130 مليون يورو ، حيث يتطلع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز إلى إحضار توقيع جالاكتيكو لإعادة الأمل والحماس إلى أنصار لوس بلانكوس بعد موسم خرج فيه النادي بدون أي بطولة.

وأشارت لا ريبوبليكا، إلى أن هالاند نفسه قد أبدى موافقته للانتقال إلى ريال مدريد بشكل عام، فقبل بضعة أشهر، قام والد رايولا وهالاند برحلة إلى إسبانيا حيث قاموا بزيارة منشآت تدريب برشلونة لأول مرة قبل التوجه إلى فالديبيباس.

والجدير بالذكر أن هالاند البالغ من العمر 20 عامًا، والذي يمتلك عقد في دورتموند حتى عام 2024، سجل 41 هدفًا في 41 مباراة، وصنع 12 هدفًا، بالموسم الماضي.