موعد مباراة فرنسا والبرتغال في بطولة يورو 2020.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على القنوات الناقلة والمعلق وموعد مباراة فرنسا والبرتغال في بطولة يورو 2020 ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السادسة التي تضم المانيا والمجر.

يستضيف ملعب بوشكاش أرينا بمدينة بودابست في المجر قمة مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بين فرنسا والبرتغال في مواجهة مكررة لنهائي يورو 2016.

ويحين موعد مباراة فرنسا والبرتغال، يوم الأربعاء 23 يونيو 2021 وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة فرنسا والبرتغال في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت أونو الإيطالية، بالإضافة إلى قناة تي في بي 1 البولندية.

حكم مباراة فرنسا والبرتغال

يُدير مباراة فرنسا والبرتغال في الجولة الثالثة من يورو 2020 الحكم الدولي الاسباني المتألق أنطونيو ماتيو لاهوز الذي حصل على الشارة الدولية في عام 2011 أي بعد بداية مشواره التحكيمي بـ 12 سنة.

أدار انطونيو لاهوز 18 مباراة في الدوري الاسباني بالموسم المنصرف وحرمته الإصابة من تحكيم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدور الثاني، والتي انتهت بفوز النادي الملكي.

ولكن توجت مجهودات لاهوز خلال نفس الموسم بإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي ورغم ذلك تعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في ذهاب ربع النهائي هي الأبرز له حيث كانت معركة بدنية وفنية رهيبة بأتم معنى الكلمة بين الفريقين وظهر فيها الحكم الاسباني بمستوٍ مثالي.

وتعد مباراة فرنسا والبرتغال في يورو 2020 هي الثالثة التي سوف يتولى لاهوز مهمة إدارتها بعد أن أدار مباراة بلجيكا وروسيا في الجولة الأولى ولم يشهر فيها أي بطاقة ومباراة انجلترا واسكتلندا في الجولة الثانية والتي أشهر فيها بطاقتين صفراوين.

وبشكلٍ عام أدار انطونيو لاهوز 29 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات ويعد من أبرز المرشحين لتولي إدارة نهائي بطولة يورو 2020 إذا فشل منتخب اسبانيا في الوصول إلى المباراة النهائية.

تاريخ مواجهات فرنسا والبرتغال

التقى منتخب فرنسا والبرتغال لأول مرة في عام 1926 في مباراة دولية ودية وانتصر الديكة حينها بأربعة أهداف مقابل هدفين، ومنذ تلك السنة وحتى عام 1983 تواجه المنتخبين في 10 مناسبات كانت جميعها ودية أيضًا.

وخلال العشر مباريات انتصر منتخب فرنسا في 6 مناسبات تخللها أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات المنتخبين (5-3) بينما انتصر المنتخب البرتغالي في 3 مباريات وسيطر التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) على مباراة واحدة.

وتم تدشين أول مباراة دولية رسمية بين فرنسا والبرتغال في عام 1984 وكانت في نصف نهائي بطولة أوروبا وتمكن الديكة من تحقيق الانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين بفضل هدف ميشيل بلاتيني في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني وفازوا بالبطولة حينها على حساب اسبانيا.

تكررت مواجهة فرنسا والبرتغال مرة أخرى في نصف نهائي بطولة أوروبا ولكن في نسخة 2000 وفاز الزُرق بهدفين مقابل هدف واحدة بفضل هدف زين الدين زيدان بعد التمديد للأشواط الإضافية وفاز الديكة بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه على حساب ايطاليا.

ظل دور نصف النهائي حكرًا على مواجهات فرنسا والبرتغال حيث جمع المنتخبين للمرة الثالثة على التوالي ولكن في كأس العالم 2006 وايضًا انتصر الفرنسيون بهدفٍ دون رد سجله الأسطورة زين الدين زيدان من علامة الجزاء.

وفي 2014 تواجه منتخب فرنسا مع البرتغال في مباراة ودية وانتصر بهدفين مقابل هدف واحد كما هو الحال في 2015 حيث فاز الزُرق بهدفٍ دون رد ضمن أجندة المباريات الدولية الودية أيضًا.

وعوض منتخب البرتغال كل تلك الخيبات أمام فرنسا عندما خطف أول لقب في تاريخه ببطولة أمم أوروبا من أرض أحفاد نابليون بونابرت في عام 2016 بفضل هدف ايدر لوبيز بالوقت الإضافي الثاني.

واخيرًا اصطدم منتخب فرنسا بنظيره البرتغالي مرتين في دوري الأمم الأوروبية النسخة الأخيرة -2020- سيطر التعادل السلبي على المباراة الأولى وفاز أبناء ديديه ديشامب في الثانية بهدفٍ دون رد سجله نجولو كانتي.