يورو 2020 | برشلونة يتحصل على تعويض ضخم من الفيفا بسبب إصابة ديمبيلي

يتواجد الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب نادي برشلونة، اليوم في مقر النادي الكتالوني، في انتظار الموعد النهائي للعملية الجراحية التي سيخضع لها، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا أثناء مشاركته رفقة منتخب فرنسا في بطولة يورو 2020.

وكان برشلونة قد أعلن عبر موقعه الرسمي عن إصابة ديمبيلي، في وتر العضلة ذات الرأسين في ركبته اليمنى، وهو الأمر الذي يتطلب تدخلًا جراحيًا.

وتعرض لاعب برشلونة، لإصابة بعد دخوله بديلًا في مباراة منتخب بلاده فرنسا أمام المجر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 السبت الماضي ببطولة يورو 2020.

وفقاً لما نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن لوائح الفيفا التي تم تعديلها وتحديثها في منتصف عام 2019، على تقديم تعويضات للأندية في حالات إصابة اللاعبين خلال المشاركات في البطولات الدولية.

على وجه التحديد، تنص اللوائح على تعويض قدره 20548 يورو، في اليوم بحد أقصى عام واحد، للفرق التي أصيب لاعبوها أثناء استدعائهم مع منتخبهم الوطني للعب المباريات الدولية، وتؤكد اللوائح على أنه يتم صرف تلك الأموال عندما تزيد الإصابة عن 28 يومًا.

والجدير بالذكر أن، برشلونة سيخبر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بآخر تطورات إصابة اللاعب، وذلك من أجل صرف التعويضات خلال الفترة القادمة.