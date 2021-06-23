أسباب رفض ليفربول مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

يرفض مسئولو نادي ليفربول انضمام جناح الفريق ومنتخب مصر محمد صلاح، للمتخب الأولمبي المصري من أجل المشاركة خلال بطولة أولمبياد طوكيو 2020، في ظل محاولات من اللاعب والاتحاد المصري لكرة القدم للموافقة.

ونشرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، تقريرًا صباح اليوم الأربعاء، أبرزت فيه تصريحات رئيس اتحاد الكرة أحمد مجاهد، بالإضافة إلى أسباب رفض الجهاز الفني للريدز مشاركة اللاعب في البطولة.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية: “أخطرنا ليفربول بطلب انضمام صلاح لأولمبياد طوكيو لكنه قوبل بالرفض خاصة وأن موعد البطولة يأتي في الموسم التحضيري للفريق، وهو يتواصل مع ناديه من أجل السماح له بالمشاركة ويحاول جاهدًا، وخلال ثلاثة أيام سيتم حسم موفقه وبالطبع نتمنى تواجده معنا”.

ويشارك المنتخب المصري الأولمبي في البطولة، في المجموعة الثالثة بجانب الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا، وذلك بعد تأهله بصفته بطلًا للقارة الأفريقية في بطولة تحت 23 عام والتي أقيمت في القاهرة، وصعد معه منتخبي كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

وأوضحت الصحيفة أن موسم ليفربول الجديد يبدأ في 14 أغسطس بمواجهة نوريتش سيتي خارج ملعبه في نيوكاسل، وهناك مخاوف من عدم جاهزية صلاح أو لن يكون لائقًا للعب في المباراة الافتتاحية، إذا ذهبت مصر للأدوار النهائية في البطولة، خاصة وأنها تنتهي تبدأ من 21 يوليو إلى 7 أغسطس.

كما بدى ليفربول قلقًا أيضًا من احتمالية خسارة أفضل هدافي الفريق محمد صلاح وساديو ماني في يناير المُقبل في كأس الأمم الأفريقية، ويخوض الفريق 3 مباريات في هذا الشهر الأولى أمام تشيلسي خارج ملعبه ثم يستضيف برينتفورد، ثم يحل ضيفًا على كريستال بالاس.

ويشعر المدير الفني للريدز يورجن كلوب بعدم الارتياح بشأن احتمال خسارة هداف ليفربول الموسم الماضي برصيد 31 هدفًا، ويعرف أنه لن يكون متاحًا لفترة طويلة ما قبل الموسم إذا غادر للعب لمنتخب مصر.

عانى ليفربول من موسم مضطرب الموسم الماضي، حيث خسر لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لمانشستر سيتي، وعانى من موجة قوية من الأداء جعلتهم يتراجعون في أغلب فترات الدوري الإنجليزي قبل أن ينهي البريميرليج في المركز الرابع.

كما رأى كلوب أن الإصابات تتراكم، حيث فقد لاعبين رئيسيين مثل قلب الدفاع فيرجيل فان ديك وجو جوميز لفترات طويلة، وسيشعر بالقلق من احتمال عودة صلاح غير لائق لأنه يحاول استعادة اللاعبين في حالتهم لبدء الموسم الجديد.