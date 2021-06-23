مشاهدة مباراة السويد وبولندا في بث مباشر ببطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة السويد وبولندا بالجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الخامسة التي تضم اسبانيا وسلوفاكيا في بطولة يورو 2020 ضمن مباريات اليوم الاربعاء 23-6-2021.

يحتضن ملعب غازبروم أرينا بمدينة سانت بيتيرسبرغ في روسيا مباراة المنتخب المنتشي بالتأهل إلى ربع النهائي “السويد” مع نظيره البولندي الذي حصد أول نقطة في الجولة الماضية.

وتأكد تأهل السويد إلى دور 16 برصيد 4 نقاط بعد فوزها على سلوفاكيا في الجولة الماضية وتعادلها في الجولة الأولى أمام اسبانيا ولكن نتائج مباريات اليوم ستحدد تأهلها على رأس المجموعة أو كأفضل ثوالث في أسوأ الظروف.

وسيسعى منتخب السويد إلى تجنب الخسارة اليوم لأول مرة في مرحلة المجموعات من بطولة أوروبا منذ نسخة 2004 وهي أيضًا المرة الأخيرة التي تصدر فيها الأصفر والأزرق مجموعته، ومن قبيل الصدفة كان لقاءه الأخير حينها أمام بولندا.

على الجهة المقابلة، تعد أي نتيجة غير الفوز لمنتخب بولندا أمام السويد اليوم سوف تعني الفشل في تجاوز دور المجموعات في بطولة اليورو وذلك للمرة الثالثة من 4 محاولات سابقة.

ويعاني منتخب بولندا على المستوى الدفاعي بشكل واضح خلال الفترة الماضية حيث حافظ على نظافة شباكه مرة واحدة فقط في آخر تسع مباريات دولية وكان ذلك أمام منتخب أندورا المصنف رقم 158.

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب السويد وبولندا من الحكم الإنجليزي “مايكل أوليفر” في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة السويد وبولندا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 2، بصوت المعلق الرياضي العماني “عامر الخوذيري”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت أونو الإيطالية.