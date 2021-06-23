صفقات ريال مدريد | بيريز يجد بديل راموس في إشبيلية

استقر رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، على البديل الأمثل للمدافع المخضرم سيرجيو راموس، من أجل قيادة خط دفاع الملكي في الموسم المقبل.

وأعلن نادي ريال مدريد بصورة رسمية إنتهاء رحلة المدافع الإسباني سيرجيو راموس داخل أسوار السانتياجو بيرنابيو بنهاية الشهر الجاري ورحيله مجانًا بعد نهاية عقده وعدم تجديده.

ويرى بيريز أن المدافع الفرنسي صاحب الـ23 عامًا، جيوليس كوندي، ولاعب إشبيلية، هو البديل الأمثل لتعويض رحيل راموس عن ريال مدريد لما يمتلكه من جودة دفاعية مميزة وشخصية جعلته مدافعًا دوليًا بالرغم من سنه الصغير.

وبالرغم من أن إدارة تعاقدة مع ديفيد ألابا لاعب نادي بايرن ميونخ، وتواجد رافايل فاران وميليتاو إضافة إلى ناتشو، لكن مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي مازال يرى بأن الفريق، في حاجة إلى مدافع جديد في الميركاتو الصيفي 2021، بعد رحيل راموس.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن إشبيلية يرغب في الحصول على 50 مليون يورو، للموافقة على رحيل كوندي، وهو ما لم يستطع ريال مدريد دفعه في الوقت الحالي ، لذا سيحاول تقليل المبلغ بإقحام بعض لاعبيه الشباب في الصفقة.

والجدير بالذكر أن، رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يرغب في دفع 25 مليون يورو فقط، بجانب بعض اللاعبين الشباب، للتعاقد مع كوندي، لأن النادي يمر بأزمة مالية صعبة، بسبب وباء كورونا المستجد.