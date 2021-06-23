مشاهدة مباراة اسبانيا وسلوفاكيا في بث مباشر ببطولة يورو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة اسبانيا وسلوفاكيا بالجولة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الخامسة التي تضم السويد وبولندا في بطولة يورو 2020 ضمن مباريات اليوم الاربعاء 23-6-2021.

يلتقي منتخب اسبانيا مع سلوفاكيا على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية في مباراة حاسمة على التأهل إلى دور ربع النهائي (16) ببطولة يورو 2020.

والبداية مع المنتخب الاسباني فبعد بدايته المخيبة للآمال بتعادلين سيدخل أبناء لويس إنريكي مباراة سلوفاكيا اليوم بشعار لا بديل عن الفوز من أجل حسم التأهل إلى الدور الموالي دون الدخول في الحسابات المعقدة.

وفي حال تعادل منتخب اسبانيا أمام سلوفاكيا سينتظر تحديد الفرق المتأهله كأفضل ثوالث، ويعتبر البرتغال هو آخر منتخب تعادل في جميع مبارياته بدور المجموعات في اليورو وكان ذلك في نسخة 2016 وتأهلت كأفضل الفرق الحاصلة على المركز الثالث وحققت اللقب الأول في تاريخها.

في المقابل، تحتاج سلوفاكيا إلى تجنب الخسارة هنا في إشبيلية أمام اسبانيا لتحجز مكانها في مرحلة خروج المغلوب للمرة الثانية على التوالي في بطولة اليورو بعدما تأهلت كأفضل ثوالث في نسخة فرنسا 2016.

وفاز منتخب سلوفاكيا في الجولة الأولى أمام بولندا قبل أن يتعرض للخسارة بصعوبة بالغة أمام السويد في المباراة الأخيرة ولم يسبق لمدربهم تاركوفيتش تلقى خسارتين متتاليتين منذ أن تولى المهمة فاز في 4 مناسبات وتعادل 5 مرات وخسر مرتين.

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب اسبانيا وسلوفاكيا من الحكم الهولندي “بيورن كويبرس” في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت عمان.

وينقل بث مباشر مباراة اسبانيا وسلوفاكيا في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1، بصوت المعلق الرياضي اليمني “حسن العيدروس”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت أونو الإيطالية.