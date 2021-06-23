شكرا لقرائتكم خبر عن رغم محاولات محمد صلاح مع كلوب.. ليفربول يعلن موقف ثلاثي الفريق من الأولمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح موقفه من انضمام لاعبيه إلى صفوف منتخباتهم الأولمبية خلال دورة الألعاب المقبلة طوكيو 2021.

وبحسب موقع ليفربول إيكو، رفض نادي ليفربول طلبًا من مصر لانضمام محمد صلاح كواحد من اللاعبين فوق السن لمباريات المنتخب الأولمبي في اليابان، حيث تقام منافسات كرة القدم للرجال بين 22 يوليو و7 أغسطس.

وأضاف الموقع في تقريره أن ليفربول يخطط لضم محمد صلاح والفرنسي إبراهيما كوناتي لبرنامج الفريق التحضيري الكامل على الرغم من أنهما مطلوبان للمشاركة في الألعاب الأولمبية.

ويمكن لفرنسا أن تستدعي كوناتي البالغ من العمر 22 عامًا والذي عمل تحت قيادة المدرب الفرنسي سيلفان ريبول مع منتخب بلاده تحت 21 عامًا، والمنضم حديثا إلى ليفربول بمبلغ 36 مليون جنيه إسترليني من نادي لايبزيج الألماني.

كما تأكد ليفربول بالفعل أن المهاجم تاكومي مينامينو لن يظهر بعد استبعاده من تشكيلة الفريق المضيف المكونة من 18 لاعبًا والتي تم الإعلان عنها يوم الاثنين.

وقال أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال تصريحات تليفزيونية مساء أمس، إن ليفربول رد على بيان اتحاد الكرة الذي طلب خلاله ضم محمد صلاح للمنتخب الأولمبي، مؤكدا أنه يرفض تماما فكرة تواجد النجم المصري في دورة طوكيو، نظرا لارتباطه بمباريات الدوري الإنجليزي، خاصة أن عدد كبير من اللاعبين الأفارقة سيتركون فريقهم خلال يناير المقبل للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون.

أضاف مجاهد أن محمد صلاح يحاول خلال الأيام الحالية إقناع يورجن كلوب وليفربول للسماح له بالمشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020، ومن المقرر أن يتم الإعلان النهائي عن موقف النجم المصري العالمي خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير.