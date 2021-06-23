تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة السويد وبولندا في يورو 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

يواجه المنتخب السويدي نظيره البولندي، الأربعاء، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة يورو 2020.



المنتخب السويدي يتصدر المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، فيما تحل بولندا بقيادة أفضل نجوم العالم روبرت ليفاندوفسكي في المركز الرابع بنقطة يتيمة.

وضمن المنتخب السويدي التأهل بغض النظر عن النتيجة، أما على الجانب الآخر، فلا بديل للمنتخب البولندي عن تحقيق الفوز للوصول للنقطة 4.

المنتخب البولندي سيعود إليه لاعب الوسط جريجورز كريشوايك، العائد من الإيقاف، والذي تعرض للطرد في اللقاء الأول ضد سلوفاكيا ليغيب عن اللقاء الثاني ضد إسبانيا.

فويتشيك تشيزني سيحرس مرمى المنتخب البولندي، وأمامه الثلاثي الدفاعي يان بيدناريك وكاميل جيلك وبارتوسز بيريزنسكي.

في الوسط سيتواجد الرباعي تيموتيزو بوشاز وماتيوسوز كليتش وجاكوب مودير وكاميل جوزويك وأمامهم بيتور زيلينسكي وكارول سودرسكي وفي المقدمة مهاجم وحيد روبرت ليفاندوفسكي.

على الجانب الآخر، ستلعب السويد بتشكيل مكون من روبين أولسن في حراسة المرمى، وأمامه رباعي يتكون من ميكائيل لوستيج وفيكتور ليندلوف وماركوس دينلسون ولودفيج أوجيستنسين.

وفي الوسط سيلعب كل من سبستيان لارسون وكريستوفر أولسن وألبن إيكدال وإيمل فورسبرج، تحت المهاجمين ألكسندر إسحاق وماركوس بيرج.