اختبار مصيري للبرتغال ضد فرنسا.. والفرصة الأخيرة لـ إسبانيا أمام سلوفاكيا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم، الأربعاء، عدد من المواجهات القوية والمرتقبة، ضمن منافسات دور المجموعات في بطولتيّ كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، وكأس أمم أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا".

ويلتقي اليوم منتخبا إسبانيا وسلوفاكيا، ويلعب منتخب السويد ضد منتخب بولندا.

كما يلتقي مساء اليوم المنتخب البرتغالي مع نظيره الفرنسي، وفي نفس التوقيت يلعب المنتخب الألماني مع نظيره المجري.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

يورو 2020

سلوفاكيا × إسبانيا – السادسة مساء - على قناة beIN Sports HD 1 Max

السويد × بولندا – السادسة مساء - على قناة beIN Sports HD 2 Max

ألمانيا × المجر – التاسعة مساء - على قناة beIN Sports HD 2 Max

البرتغال × فرنسا - التاسعة مساء - على قناة beIN Sports HD 1 Max

كوبا أمريكا

الإكوادور × بيرو – الحادية عشر مساء – على قناة beIN Sports HD 5 Max

كولومبيا × البرازيل – الثانية (فجر الخميس) – على قناة beIN Sports HD 5 Max

كأس العرب

لبنان × جيبوتي - الساعة السابعة مساء - على قناة Alkass One HD