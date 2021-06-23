رسمياً.. اتحاد الكرة يعلن إقامة مباراة الأهلي والترجي التونسي بدون جمهور

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إقامة مباراة إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي، بدون جمهور.

وقال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة المعنية بإدارة شئون اتحاد الكرة، إنه تقرر إقامة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي التونسي، في إياب نصف نهائي إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل على ملعب "الأهلي وي السلام"، بدون تواجد الجماهير.

وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب أون" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على قناة "أون تايم سبورتس" مساء أمس الثلاثاء، "تقدمنا بطلب النادي الأهلي إلى الجهات الأمنية حول حضور عدد من الجماهير أمام الترجي، لكن وصلنا الرد بالرفض".

وتابع: "أرسلنا الرد الأمني إلى النادي الأهلي، قد تكون الرؤية أكثر وضوحاً لدى الأمن، وقد تكون هناك أسباب صحية أيضاً وراء القرار، وفي النهاية وزير الشباب والرياضة على دراية بكافة التفاصيل".

وأكمل مجاهد تصريحاته بالقول: "إذا كانت الظروف تسمح بحضور الجماهير، بالتأكيد الأمن كان سيوافق على ذلك، وندعم النادي الأهلي من أجل التأهل إلى النهائي وتحقيق اللقب".

يشار إلى أن مباراة الذهاب في نصف نهائي بطولة إفريقيا بين الأهلي والترجي، والتي أقيمت السبت الماضي على ملعب رادس بتونس، قد انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف أحرزه محمد شريف.