ابراهيم عبد الله : فرجاني ساسي (مؤلف فاشل ) وطلب ٢ مليون و٨٥٠ ألف يورو في الموسم للتجديد

الشارقة - اميمة ياسر - شن إبراهيم عبد الله، عضو لجنة إدارة الزمالك السابقة، هجوما حادا علي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، على خلفية اتهام الأخير له، بأنه السبب في عدم تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وقال "عبد الله" خلال مدتاخلة هاتفية ببرنامج " اللعيب" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": هذه قصة من وحي الخيال، وصاحبها مؤلف فاشل، حتى وإن كان ساسي الذي نشر مقطع الفيديو على تويتر.

وأضاف: ساسي قال قبل ذلك إن من كان يتفاوض بالنيابة عنه هو وكيله مهند عون، فرجاني لم يكن لديه النية في التجديد للزمالك من الأساس في أي وقت من الأوقات.

وتابع "عبدالله": لم أتعامل مع ساسي تمامًا، ولم أدخل في أي تفاوض معه، ومن كان يدير المفاوضات هو مجلس الإدارة وأيمن يونس.

واشار الي ان اللجنة الماضية كان لديها الاستعداد للتجديد للاعب، ولكن ساسي طلب 2 مليون و850 ألف يورو، ومقدم التعاقد 1.2 مليون يورو، وهذا كان يوم 18 ديسمبر الماضي".