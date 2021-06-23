الامارات | "إيكيا" تدخل على خط قضية رونالدو و"كوكاكولا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "إيكيا" تدخل على خط قضية رونالدو و"كوكاكولا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن لاعبا جديدا ومهما دخل على خط ما حصل بين نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو وشركة كوكاكولا الاميركية للمشروبات الغازية. وقالت الصحيفة إنه بعد أن قام رونالدو بإزالة مشروب كوكاكولا من على طاولة المؤتمر الصحافي في وقت سابق بنهائيات كأس أوروبا (يورو 2020)، ورفعه قنينة ماء في إشارة إلى معارضته للمشروبات الغازية ودعوته الناس لشرب الماء، قامت شركة إيكيا بتصميم قنينة ماء خاصة تحمل علامة رونالدو، وهي من النوع المعاد تدويره.

وقامت "إيكيا - كندا" على حسابها في "إنستغرام" بنشر إعلان لخط إنتاج جديد لقنينات ماء تحمل إسم "كريستيانو"، وتستخدم للماء فقط، ويعاد تدويرها، مشيرة إلى أنها من النوع الصديق للبيئة. وذكرت في الإعلان "اشربوا الماء بانتظام"، وقامت بوضع رابط لحساب رونالدو في "التواصل الاجتماعي".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news