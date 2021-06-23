شكرا لقرائتكم خبر عن يورو 2020.. «التاريخ» يدعم إسبانيا قبل مواجهة سلوفاكيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعود إسبانيا للمشاركة في بطولة أمم أوروبا يورو 2020، حيث ستلعب اليوم الأربعاء 23-6-2021 آخر مباراة لها في المجموعة الخامسة ضد سلوفاكيا في ملعب لا كارتوجا بمدينة إشبيلية في المسابقة المقامة حالياً وتستمر حتى الحادي عشر من شهر يوليو المُقبل.

حققت سلوفاكيا نتيجة مُذهلة أمام منتخب بولندا في مباراتها الأولى في يورو 2020 عندما حققه الفوز بنتيجة 2-1، ويمكنها تحقيق مفاجأة هذا الأربعاء. قدم السلوفاكيون أيضًا مستويات جيدة ضد السويد على رغم من خسارتهم اللقاء بهدف مقابل لا شيء من توقيع اللاعب إيميل فورسبيرج من ركلة جزاء.

من ناحية أخرى، كانت إسبانيا واحدة من أكثر المنتخبات المُخيبة للآمال في البطولة حتى الآن. تعادل منتخب لا روخا في كلتا المباراتين ولا يمكنه تحمل نتيجة سيئة أخرى ضد سلوفاكيا إذا أرادوا أن يكون لهم أي فرصة في التأهل لدور ثمن النهائي.

إسبانيا ضد سلوفاكيا وجهًا لوجه:

تتمتع إسبانيا بسجل مثير للإعجاب ضد سلوفاكيا، حيث فازت بأربع مباريات من أصل ستة مباريات لعبت بين المنتخبين. حققت سلوفاكيا فوزًا واحدًا فقط على إسبانيا وستتطلع إلى تقليص الفارق هذا الأربعاء.

اللقاء السابق بين المنتخبين كان في عام 2015 وانتهى بفوز مُريح 2-0 لإسبانيا. يمر الإسبان بفترة انتقالية في الوقت الحالي وسيتعين عليهم العمل بجدية أكبر في هذه المباراة من أجل حسم مواصلة مشوارهم في البطولة.

الأرقام التي يجب أن تعرفها قبل اللقاء:

إلى جانب ألمانيا، تعد إسبانيا المنتخب الأكثر نجاحًا في بطولة اليورو وقد فازت بالمسابقة ما مجموعه ثلاث مرات. ومع ذلك، فإن المنتخب الإسباني بعيد كل البعد عن المستوى المعروف عنه في السابق، ولا يمكنه المُنافسة على يورو 2020 بالمستوى الحالي.

حطم بيدري بالفعل العديد من الأرقام القياسية مع برشلونة هذا الموسم، وأضاف رقمًا جديدًا، لكن هذه المرة مع لا روخا، حيث أصبح أصغر لاعب يمثل بلاده في تاريخ بطولة أمم أوروبا. خاض اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا كلتا المباراتين في يورو 2020 حتى الآن وقد يحل محله تياجو ألكانتارا الأكثر خبرة في هذه المباراة.

تتمتع إسبانيا بسجل مثير للإعجاب في بطولة أوروبا ولم تهزم في آخر 12 مباراة لها في البطولة. يحتاج الإسبان إلى نتيجة إيجابية في هذه المباراة وسيتطلعون للحفاظ على سجلهم الرائع أمام سلوفاكيا.

يتمتع لا روخا بسجل ضعيف بشكل مُذهل مع ركلات الترجيح في بطولة أوروبا، حيث أضاعوا 5 من آخر 8 ركلات جزاء في المسابقة. مع عدم تمكن جيرارد مورينو مهاجم فياريال من التحول من ركلة جزاء ضد بولندا المباراة السابقة.