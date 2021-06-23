شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُسقط المقاصة ويلتقي أسوان في نصف نهائي كأس مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
23 يونيو 2021
11:56 صباحا
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القاهرة - أ ف ب
تأهل نادي الزمالك إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر لكرة القدم الثلاثاء، بعد فوزه على مصر المقاصة بثنائية يوسف إبراهيم «أوباما»، في مباراة مؤجلة صمن منافسات الدور ربع النهائي.
وعلى ملعب السويس، انتظر الزمالك حتى الدقيقة 57 ليفتتح التسجيل بتمريرة عرضية من محمّد عبد الشافي هيأها التونسي سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء أمام يوسف إبراهيم «أوباما» الذي سددها إلى يسار الحارس محمود حمدي.
وأضاف «أوباما» الهدف الثاني مستغلاً عرضية عبد الشافي، وحولها رأسية إلى يمين الحارس (61).
ويلتقي الزمالك مع أسوان في الدور نصف النهائي، بعدما حقق الفريق المهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية مفاجأة في أيار/مايو الماضي بتغلبه على المصري بركلات الترجيح عقب تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.
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