شكرا لقرائتكم خبر عن الإيقاف بسبب المنشطات يبعد العداء الصيني يانغ عن الأولمبياد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوزان - أ ف ب

سيغيب السباح الصيني سون يانغ، حامل ثلاث ذهبيات أولمبية عن الألعاب المقررة في طوكيو هذا الصيف، بعدما أوقفته محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الثلاثاء لمدة أربعة أعوام وثلاثة أشهر لخرقه قواعد مكافحة المنشطات.

وقالت المحكمة التي اتخذت قرارها بعد جلسة محاكمة ثانية على مستوى رفيع استمرت ثلاثة أيام: إن الإيقاف يعود إلى 28 شباط/فبراير 2020.

تبدأ منافسات السباحة في أولمبياد طوكيو المؤجل من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا في 24 تموز/يوليو المقبل.

وكان يدرك حامل الرقم القياسي العالمي في سباق 1500 متر حرة أن آماله شبه معدومة بعد أن أوقف في شباط/فبراير 2020 لمدة ثماني سنوات لقيامه بتدمير عينة فحص المنشطات الذي خضع له في أيلول/سبتمبر 2018.

استأنف سون (29 عاماً) القرار وقرّرت المحكمة الفيدرالية السويسرية في كانون الأول/ديسمبر الفائت إلغاء العقوبة «بسبب انحياز أحد أعضاء كاس».

لطالما أكد سون الذي أوقف لمدة ثلاثة أشهر في عام 2014 لخرقه أيضاً قواعد مكافحة المنشطات في حادثة منفصلة، براءته في الأحداث الغامضة التي وقعت في أيلول/سبتمبر 2018.

إذ اعتبر حامل اللقب الأولمبي في سباق 200 متر سباحة حرة وبطل العالم 11 مرة، أن الفاحصين «لم يحترموا بروتوكول الفحص والتحقيقات المعتمدة».

لكن «كاس» قالت إن لجنة جديدة، تم تشكيلها بعد قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية، «وجدت بما يرضي قناعتها» أن سون ارتكب مخالفتين لقواعد مكافحة المنشطات عند القيام بمحاولة فاشلة لجمع عينات الدم والبول منه في مقر إقامته في أيلول/سبتمبر 2018.

وتابعت أن سون حامل ذهبية 400 متر في أولمبياد لندن 2012 دين بتهمتي «التهرب، والرفض أو عدم الامتثال لجمع العينات من قبل رياضي» و«التلاعب أو التلاعب المزعوم بأي جزء من مراقبة المنشطات من قبل رياضي أو شخص آخر».