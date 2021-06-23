إنجلترا تتصدر وكرواتيا وصيفتها إلى ثمن نهائي اليورو

لندن - أ ف ب

حسمت إنجلترا صدارة المجموعة الرابعة من كأس أوروبا لكرة القدم بفوزها على تشيكيا بهدف نظيف، فيما خطفت كرواتيا الوصافة وبطاقتها إلى ثمن النهائي بفوزها على اسكتلندا 3-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة الثلاثاء.

وفي المباراة الأولى على ملعب ويمبلي في لندن، ضمن المنتخبان تأهلهما إلى الدور ثمن النهائي قبل صافرة البداية، عطفاً على نتائج مباريات الاثنين، لذا فالصراع كان على صدارة المجموعة حيث كان التعادل يكفي تشيكيا للظفر بها.

ورفع منتخب «الأسود الثلاثة» رصيده إلى سبع نقاط بفضل هدف رحيم ستيرلينغ مقابل أربع لتشيكيا التي حلت ثالثة خلف كرواتيا (أربع نقاط) التي خطفت الوصافة بأفضلية الأهداف المسجلة.

وتنتظر إنجلترا مباراة قوية في الدور المقبل في ويمبلي ضد ثاني المجموعة السادسة، والذي ستحدد هويته الأربعاء بين فرنسا، ألمانيا، البرتغال والمجر، أما كرواتيا فتلاقي ثاني المجموعة الخامسة بين بولندا، إسبانيا، سلوفاكيا والسويد.