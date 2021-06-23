مصدر يكشف لمصراوي.. هل يجدد صلاح عقده مع ليفربول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يسعى نادي ليفربول الإنجليزي، إلى تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع الفريق من أجل الاستمرار رفقة صفوف "الريدز" خلال السنوات المقبلة.

وعلم "الخليج 365" اليوم الأربعاء، أن هناك رغبة واتجاه داخل نادي ليفربول من أجل تجديد عقد محمد صلاح والذي ينتهي مع "الريدز" صيف عام 2023.

ومن المقرر أن تبدأ الخطوات الأولية في طريق المفاوضات عقب نهاية الأجازة التي حصل عليها صلاح قبل بداية الموسم الجديد (2021 - 2022).

وكانت تقارير صحفية بريطانية كشفت في الساعات القليلة الماضية، أن إدارة ليفربول ستبدأ التفاوض مع صلاح من أجل تجديد العقد لمدة خمس سنوات.

التقارير أشارت إلى أن هناك رغبة من المدرب الألماني يورجن كلوب لتجديد عقود أعمدة الفريق يأتي من أبرزهم محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وأليسون بيكر وفابينيو.

وارتبط اسم صلاح بالانتقال لصفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل هناك أنباء عن رغبة كيليان مبابي في الرحيل والانتقال لصفوف ريال مدريد.

ويعتبر صلاح أهم صفقات ليفربول الناجحة في المواسم الأربعة الماضية حيث استطاع الدولي المصري أن يحصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي مرتين إلى جانب أفضل لاعب في إنجلترا بموسمه الأول.

صلاح على صعيد البطولات حقق أربعة ألقاب حتى الآن بداية من دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، كما أعاد لقب الدوري الإنجليزي في الموسم قبل الماضي بعد غياب دام ثلاثة عقود كاملة.

وشارك صاحب الـ29 عامًا مع ليفربول في الموسم المنقضي بواقع 51 مباراة استطاع من خلالها أن يسجل 31 هدفًا ويصنع ستة أهداف حاسمة.