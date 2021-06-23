دي يونج يغادر معسكر هولندا بسبب الإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، مغادرة لوك دي يونج لمعسكر المنتخب الذي يشارك حاليا في بطولة أمم أوروبا.

جاء هذا القرار، بسبب الإصابة التي تعرض لها المهاجم الهولندي في الركبة خلال التدريبات.

ولم يشارك دي يونج مهاجم أشبيلية الإسباني، ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب وإنما كانت مشاركته من مقاعد البدلاء، وقد حقق المنتخب الفوز في جميع مبارياته الثلاث بالمجموعة الثالثة أمام أوكرانيا والنمسا ومقدونيا الشمالية.

وتقلص عدد اللاعبين في المنتخب الهولندي، الذي يدربه فرانك دي بور، إلى 24 لاعبا، حيث غادر دوني فان دي بيك لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، معسكر المنتخب أيضا بسبب الإصابة.

وحسم المنتخب الهولندي تأهله إلى منافسات دور الـ16 لبطولة يورو، بعدما حقق العلامة الكاملة وفاز على النمسا، أوكرانيا ومقدونيا الشمالية.