الترجي يحدد موعد وصوله للقاهرة لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يغادر فريق الترجي الرياضي التونسي، غدًا الخميس، إلى القاهرة عبر متن خاصة، من أجل مواجهة الأهلي مساء السبت المقبل في إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب إذاعة "شمس" التونسية، فإن وفد نادي الترجي سيغادر إلى القاهرة غدًا الخميس عبر متن طائرة خاصة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب مساء السبت المقبل على ملعب "الأهلي we السلام" في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي تفوق في لقاء الذهاب يوم السبت الماضي بهدف دون رد جاء عن طريق محمد شريف.

ويحتاج الأهلي لنتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير من أجل الوصول للمباراة النهائية للنسخة الثانية على التوالي، في المقابل ليس أمام الترجي سوى الفوز وتحديدًا بنتيجة (2-0).

جدير بالذكر أن الفائز من هذه المباراة سليتقي مع الفائز من مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والوداد البيضاوي المغربي.