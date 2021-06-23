محمد صلاح يضغط على ليفربول للمشاركة في أولمبياد طوكيو

يضغط جناح فريق ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، على الجهاز الفني للريدز؛ من أجل المشاركة مع الفراعنة خلال بطولة أولمبياد طوكيو 2020، في ظل رفض النادي الإنجليزي.

ويشارك المنتخب المصري الأولمبي في البطولة، في المجموعة الثالثة بجانب الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا، وذلك بعد تأهله بصفته بطلًا للقارة الإفريقية في بطولة تحت 23 عام والتي أقيمت في القاهرة، وصعد معه منتخبي كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

وخاطب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، ليفربول من أجل أجل الموافقة على مشاركة صلاح في البطولة ألا أنه أرجأ الأمر إلى الجهاز الفني للريدز بقيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية: “ليفربول لا يرحب بضم صلاح لأولمبياد طوكيو خاصة وأن موعد البطولة يأتي في الموسم التحضيري للفريق، كما أنه سيسمح للاعبين الأفارقة بالمشاركة في كأس أمم أفريقيا في شهر يناير مما يعني غيابه عن مباريات في الدوري”.

وتابع حديثه: “الأمر الآن متعلق بالجهاز الفني لليفربول وصلاح يتواصل مع ناديه من أجل السماح له بالمشاركة ويحاول جاهدًا، وخلال ثلاثة أيام سيتم حسم موفقه وبالطبع نتمنى تواجده معنا”.

وتقام دورة الألعاب الأولميبة 2020 في العاصمة اليابانية طوكيو، في الفترة ما بين 23 يوليو و8 أغسطس 2021، ثم تقام بعدها دورة الألعاب البارالمبية من 24 أغسطس حتى 4 سبتمبر.