صفقات برشلونة.. إنتر ميلان يطلب التعاقد مع جوردي ألبا

يرغب نادي إنتر ميلان الإيطالي، في الحصول على خدمات الدولي الإسباني جوردي ألبا لاعب نادي برشلونة، في الميركاتو الصيفي 2021، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق بأفضل شكل ممكن.

الظهير الأيسر جوردي ألبا، تخرج من أكاديمية “لا ماسيا” عام 2005، وقبل عودته في 2012 إلى الفريق الأول للبلوجرانا بعد فترة التألق رفقة نادي فالنسيا، حقق العديد من الألقاب مع النادي الكتالوني، وكان أحد أبرز نجومه في السنوات الأخيرة.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن نادي إنتر ميلان الإيطالي يسعى بقوة في الحصول على خدمات لاعب برشلونة جوردي ألبا، لتدعيم الجانب الدفاعي الأيسر في تشكيلته.

وأكدت الصحيفة الإسبانية المقربة من النادي الكتالوني، أن إنتر تواصل بالفعل مع إدارة النادي الكتالوني من أجل معرفة رأيها في الصفقة وإمكانية إتمامها.

لماذا يتحرك إنتر للتعاقد مع جوردي ألبا؟

وكشف الصحيفة الإسبانية السر الخفي في تحرك نادي إنتر للحصول على لاعب برشلونة، حيث يعاني الفريق الإيطالي من مشكلة خطيرة في الجانب الأيسر، ويرى في ألبا حلًا مثاليًا لأزمته، بالنظر إلى أن بطل الدوري الإيطالي يريد أن تكون مشاركته القادمة في دوري أبطال أوروبا أقوى ما يمكن والمنافسة حتى مراحل متقدمة من المسابقة.

وقالت الصحيفة، أن إنتر يمتلك لاعبًا واحدًا فقط في مركز الظهير الأيسر، وهو الصربي ألكسندر كولاروف (35 عامًا)، وذلك بعد رحيل لاعب مخضرم آخر هو الإنجليزي آشلي يونج إلى أستون فيلا مع نهاية عقده مع “النيراتزروي”.

والجدير بالذكر أن، إنتر حاول في الصيف الماضي الحصول على توقيع جونيور فيربو من برشلونة، والذي كان يمكن أن ينتقل إلى ملعب “جوزيبي مياتزا” ضمن صفقة تبادلية مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لكن فشلت من الصفقة من قبل الطرفين.