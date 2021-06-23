موسيماني يستقر على عودة هاني وتغيير طريقة اللعب أمام الترجي

استقر المدير الفني لفريق الأهلي بيتسو موسيماني، على إجراء تعديلين في تشكيل الأحمر أمام الترجي التونسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الترجي بهدف نظيف في جولة الذهاب بنصف النهائي الإفريقي والتي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس، ويسعى لحسم التأهل إلى الدور النهائي في البطولة خلال مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وقرر موسيماني الدفع بالظهير الأيمن محمد هاني أمام الترجي، حتى يفسد هجمات الفريق التونسي وخاصة عن طريق الجناح الأيسر حمدو الهوني، رغم تألق أكرم توفيق في لقاء الذهاب.

كما يفضل المدرب الجنوب الإفريقي العودة لطريقة اللعب الأهلي في مباراة الذهاب 4-2-3-1، بالدفع بصانع الألعاب محمد مجدي أفشه على حساب واحد من لاعبي خط الوسط والأقرب حمدي فتحي رغم تألقه.

ومن المنتظر أن يدفع موسيماني بأفشه أساسيًا خلال مباراة العودة بعد تأكد جاهزيته ومشاركته في جزء من لقاء الذهاب، من أجل تحريك المثلث الهجومي للأحمر وتمثيل خطورة على دفاعات الخصم في ظل تألق اللاعب مؤخرًا.