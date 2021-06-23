صفقات مانشستر يونايتد | خطوة رسمية من الشياطين الحمر لضم فاران

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد اقترب بقوة من الحصول على توقيع، الدولي الفرنسي رافائيل فاران مقابل مدافع نادي ريال مدريد، مقابل 45 مليون جنيه إسترليني في الميركاتو الصيفي 2021.

ويضع مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، مدافع ريال مدريد هدف رئيسي لتدعيم الخط الدفاعي لدى تشكيلة الشياطين الحمر، على الرغم من ارتباط اللاعب بمفاوضات مع باريس سان جيرمان وتشيلسي، إلا أن الانتقال إلى أولد ترافورد يبدو مرجحًا بشكل متزايد.

ويعرف سولشاير أن فيكتور ليندلوف وإريك بايلي وأكسيل توانزيبي ليسوا على استعداد في الوقت الحالي، أن يكونوا الخيار المثالي لمجاورة هاري ماجواير في الخط الدفاعي للفريق الأحمر، لذا يبحث عن صفقة مثالية تُفيد التشكيل الأساسي في الموسم المقبل.

وعلى الرغم من أن يونايتد معجب بكل من؛ بجول كوندي لاعب إشبيلية وباو توريس لاعب فياريال، إلا أن فاران هو الخيار الرئيسي لتدعيم الخط الدفاعي بشكل آمن.

وكان السير أليكس فيرجسون قريبًا من ضم الدولي الفرنسي في فترة الميركاتو الصيفي 2011 ، لكن استطاع الفريق الملكي في خطف الصفقة من يد إدارة الشياطين الحمر، بعد تدخل شخصي من زين الدين زيدان.

ووفقاً لصحيفة “أثيليتك”، فإن إدارة نادي مانشستر يونايتد عرضت مبلغ قدره 45 مليون جنيه إسترليني، للحصول على خدمات الدولي الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي 2021.

والجدير بالذكر أن، نادي ريال مدريد يأمل في الحصول على مزاد كبير، بين الأندية وخاصة أن هناك عروض أخرى لدى المدافع الفرنسي، ليحصل النادي الملكي على أعلى سعر ، لكن آمالهم في حدوث ذلك تضاءلت مع أداء فاران المخيب رفقة منتخب بلاده فرنسا أمام المجر في بطولة يورو 2020، حيث ظهر اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا غير مقنع طوال تلك المباراة.